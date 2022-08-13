Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которое долгое время работала на телеканале "Украина", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась очаровательными кадрами со своими дочками, и поделилась неожиданным открытием, которое сделала в Черновцах.

На новых фотографиях Лилия и ее девочки запечатлена в местной библиотеке. Судя по снимкам, дети отлично проводят время в этом заведении. А телеведущая рассказала, что была приятно удивлена работой Черновицкой библиотеки, где дарят детям позитивные эмоции несмотря на это тяжелое время. По словам Ребрик, там устраивают специальные мастер-классы для тетей, учат их и знакомят с современной литературой.

"Сегодня была приятно удивлена ​​работой Черновицкой библиотеки, где каждый день, в это тяжелое время, дарят деткам незабываемые эмоции. Устраивают маленьким книголюбам бесплатные познавательные мастер-классы, знакомят с современными писателями, художниками, правилами поведения. Все это происходит в игровой форме, путешествуя по страницам книг. Результат – дети бегут в библиотеку! Читают! На это можно смотреть вечно", - рассказала Лилия.

Напомним, "Больше всего возмущает": Ребрик показала фото с детьми и поделилась своей проблемой.

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