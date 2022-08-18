Как участница "Женского Квартала" Вера Кекелия объяснила это имя пришло к ним словно по велению судьбы - на детской площадке.

В начале августа украинская певица и участница "Женского Квартала" Вера Кекелия во второй раз стала мамой. Артистка подарила своем мужу, музыканту Роману Дуде, еще одного сына. Молодая мама рассказала о мальчике в интервью для "ЖВЛ".

Вера рассказала, что вторые роды прошли в Грузии Тбилиси и пояснила, что никогда даже не рассматривала эту страну в качестве места, где она будет рожать малыша.

"Я стараюсь прислушиваться к своей интуиции. В один день, что-то подсказало мне, что нужно собирать чемоданы, забирать родителей из Харькова и ехать. А второе - мой отец грузин и у меня там много родственников. Мне показалось, что если я рожу второго сына на родине деда - он вырастет мужественным и сильным", - призналась Вера Кекелия.

Второго сына знаменитость назвала Матвий. Как она объяснила это имя особенное и пришло к ним словно по велению судьбы - на детской площадке.

"Когда мы играли с мужем на детском майданчике с сыном Ваней. То к нам периодически подходили дети и говорили на старшего сына Матвий. Такое случалось не единожды. А я тогда еще не была даже беременной. И муж тогда сказал: "Похоже скоро у нас будет Матвий". Так и вышло", - призналась Вера Кекелия.

Напомним, что звезда "Женского квартала" показала сыночка, который родился несколько дней назад.

Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" Кекелия стала второй раз мамой, первые подробности.

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