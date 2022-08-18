Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли старается активнее проводить время с детьми. Они постепенно уезжают на обучение и сама артистка недавно отправила также дочь Захару на обучение в желаемый колледж.
В этот раз звезду заметили за милой беседой с сыном, когда она отправилась на шоппинг. Актриса предпочитает не блистать перед камерами, а спокойно проводит время с детьми и занимается делами в качестве посла доброй воли ООН.
«Энджи делает покупки со своим младшим сыном Ноксом» - сказано в подписи под кадрами.
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«Не могу перестать думать, насколько он похож на маму; Хорошо, наконец, сосредоточиться на биологическом сыне, Ноксе; Супер мама ❤️❤️; Ноксу очень повезло с такой любящей мамой!; Он стал очень красивым и высоким молодым человеком. Похоже, он тоже весь в ногах, как его сестры Ши и Виви. Он должен быть такого же роста, как его братья Мэд и Пакс и сестры Ши и Виви.❤; Ноксу очень повезло с такой любящей мамой!».
Ранее в прессу попали новые данные по делу Джоли-Питт. Стало известно, что Питт был якобы пьян и отвел Джоли в туалет. Там он "схватил ее за голову и тряс", а также тряс за плечи. Ссора прошла из-за одного из их детей.
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