Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук часто рассказывает в Инстаграм о своей жизни, о детях и карьере. Артистка также активно общается с украинцами и обсуждает нередко важные темы, бытовые вопросы и рассказывает о том, как теперь ей живется в "новой реальности".

По словам Анны, очевидно, что 24 февраля жизнь украинцев сменилась до и после. У каждого произошла переоценка ценностей. Большинство людей научились жить одним днем, ценить каждую минуту и ​​час, проще относиться к обычным вещам.

«Если раньше у большинства в приоритете была карьера и работа, то сегодня утро с родными – самое большое счастье. Раньше каждый из нас мечтал улететь за границу и насладиться колоритом другой страны, сейчас мы начали ценить дни, когда находимся на родной земле.

Если раньше никто никогда не задумывался, что такое мирное небо, то сейчас для каждого украинца МИР – это большая ценность и мечта. Мы начали ценить и замечать все мелочи жизни, на которые раньше большинство из нас не обращали внимания» - высказалась Анна.

Она обратилась к украинцам и добавила, что сейчас мы должны ценить то, что у нас есть, и каждый день благодарить наших защитников за возможность просыпаться в родном доме.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.