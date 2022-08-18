На мероприятии, которое проходило на крыше вертолетной площадки в центре Москвы, россияне, присутствовавшие там, начали нелестно отзываться об Ирине Билык.

Гости вечеринки в центре Москвы, а именно российские богачи попытались подколоть Ирину Билык из-за ее выходки на концерте в Майами. Тогда она позвала на сцену маму одиозной Королевой и назвала ее зятя-путиниста "гов**м".

Как рассказал российский актер Стас Садальский в Instagram, на вечеринке за певицу вступился ее бывший муж Аслан Ахмадов.

Он поделился, что на мероприятии, которое проходило на крыше вертолетной площадки в центре Москвы, россияне, присутствовавшие там, начали нелестно отзываться об Ирине Билык. Мол, вот Божена Рынска написала в Фейсбуке, что певица каждый год ездит в россию на заработки, а сказала о муже Наташи Королевой – дескать, он го"но.

Бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов поставил на место российских богачей, которые пытались "подколоть" певицу якобы за выступления в россии и за выходки на концерте в Майами.

"Одно могу сказать: моя жена 10 лет как не была в россии, а ваша мерзкая Божена – подлая и дешевая, прости господи", – процитировал Садальский слова бывшего мужа Ирины Билык.

Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.

Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.

Также Politeka писала, что Билык не сдержалась, вспомнив о Киркорове и бывших друзьях из рф.