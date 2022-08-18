Гости вечеринки в центре Москвы, а именно российские богачи попытались подколоть Ирину Билык из-за ее выходки на концерте в Майами. Тогда она позвала на сцену маму одиозной Королевой и назвала ее зятя-путиниста "гов**м".
Как рассказал российский актер Стас Садальский в Instagram, на вечеринке за певицу вступился ее бывший муж Аслан Ахмадов.
Он поделился, что на мероприятии, которое проходило на крыше вертолетной площадки в центре Москвы, россияне, присутствовавшие там, начали нелестно отзываться об Ирине Билык. Мол, вот Божена Рынска написала в Фейсбуке, что певица каждый год ездит в россию на заработки, а сказала о муже Наташи Королевой – дескать, он го"но.
Бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов поставил на место российских богачей, которые пытались "подколоть" певицу якобы за выступления в россии и за выходки на концерте в Майами.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Идет концентрация": в ВСУ раскрыли новый замысел врага, к чему еще готовиться украинцам
Сумская возмутилась поступком ребенка, который не смог оставить в покое кота: "Родители должны нести ответственность..."
"Нет шанса выжить": россияне притащили в Украину "Змея Горыныча", видео
Звезда "Танці з зірками" после слухов о себе и Кароль решился на одкровение: "Тина для меня..."
"Одно могу сказать: моя жена 10 лет как не была в россии, а ваша мерзкая Божена – подлая и дешевая, прости господи", – процитировал Садальский слова бывшего мужа Ирины Билык.
Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.
Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.
Также Politeka писала, что Билык не сдержалась, вспомнив о Киркорове и бывших друзьях из рф.