Популярная украинская певица и бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая была участницей "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка опубликовала фрагмент нового клипа, в котором сняла украинских знаменитостей.

В коротком ролике сначала можно увидеть саму Лиду, которая начинает петь трогательную песню об Украине. А дальше в кадре появляются другие артисты, которых певица сняла в своем клипе. Здесь можно увидеть и телеведущего Владимира Остапчука с женой, и певицу Мишель Андраде, ресторатора Евгения Клопотенко, и других украинских знаменитостей.

В подписи к публикации Лида Ли рассказала об этой необычной работе: "Мы – Украина. Мы один мир, одна планета. Сейчас мы как никогда объединены одной мечтой – о мире, победе и независимости. О том, что раньше воспринималось как данность, а сегодня в осознании каждого – настоящая ценность. Сегодня нас поддерживает весь мир. А мы остаемся непоколебимыми в своей вере и надежде, что придет время, когда мы победим и мечта каждого Украину сбудется! Спасибо каждому, кто приобщился и поддержал эту идею! Всем причастным! Каждый из вас вложил часть себя, своей души и голоса! Вы невероятные люди!".

Напомним, "Молодец, что всех собрала": Лида Ли из "Танців з зірками" показала кусочек нового клипа с украинскими артистами.

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