Слухи о разводе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна появились этой весной, сама Антонина опровергла подобные сплетни, но подчеркнула: они правда могли разойтись ранее. Об этом Матвиенко заговорила в специальном интервью ЖВЛ, кадры которого были представлены на Ютуб.
«Были моменты, которые мне все это время не нравились, потом я повзрослела. В какой-то момент меня задрало все, сказала: "Я так не могу". И написала ему все, что мне не нравится. Он тогда понял, что я не шучу и наконец-то меня услышал. И мне так легко стало» - поделилась Матвиенко.
Она подметила, что сейчас у них отношения идут, будто заново и расстояние их не испортило.
"Настолько были волнительны эти встречи, будто я первый раз шла на свидание. Труднее всего было не встретиться, а понимать в конце, что это ненадолго, и снова отпустить ", – заявила Тоня.
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Напмним, Мирзоян женат на дочери легендарной певицы Нины Матвиенко - Тоне, у пары есть совместная дочь, которую назвали в честь бабушки, а также Арсен воспитывает двоих сыновей от прошлых отношений, а у Тони есть дочь Ульяна, которую она родила еще в 17 лет.
Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.
Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.
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