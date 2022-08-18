Культовый украинский дизайнер Андре Тан продолжает активно общаться с украинцами, помогает нашим защитникам и освещает интересные темы в Инстаграм. Также нередко мужчина затрагивает важные темы для общества.
«У войны нет пола. Сегодня с нами вторая героиня нашего проекта – учительница младших классов Елена Ивановна 💛 Как учителя продолжают воспитывать наше будущее во время войны – уже в сюжете 💙» - высказался Андре Тан и впечатлил новую историей украинцев.
Как известно, дизайнер присоединился сразу к нескольким инициативам.
Тан продолжает также обращать внимание на важность помощи ВСУ и волонтерам. Сейчас мужчина приобщился к организациям, что поддерживают наших защитников.
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«Лучшие 💛💙 Гордимся каждым! Вы – наши герои! Слава ВСУ! А также вы, наши невероятные клиенты, тоже наши герои! Ведь благодаря вам мы уже шестой месяц подряд помогаем защитникам нашей страны 🇺🇦 Спасибо, что остаетесь с нами 💙» - пишет Андре Тан.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко обратился к украинцам с неожиданным советом.
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