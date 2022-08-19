Только недавно путинист Киркоров звал россиян на свое выступление в оккупированном Крыму и кичился кадрами с полуострова, как вдруг оказался в "горячо ненавистной" Америке. Но и там Филю ждали приключения.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал на своей странице Instagram забавное видео, на котором модно увидеть, как в Лос-Анжелесе поглумились над Киркоровым.

Пока любитель путина и концертов в оккупированном Крыму Филя расслабленно отдыхал в одном из заведений города, кто-то из толпы выкрикнул: "Слава Україні!". Примечательно, что голос того, кто кричал явно с американским акцентом, но забавно и то, что другие присутствующие подхватили и ответили на призыв словами: "Героям слава".

Однако больше всего украинцев в соцсетях повеселила неожиданная реакция Киркорова на этот перформанс. Как видно, Филя сильно напрягся, испугался и выпучил глаза, растерявшись от происходящего. Выглядит это очень смешно, некоторые пользователи шутят, что артист буквально наделал в штаны.

В комментариях к видео начали бурно обсуждать реакцию Киркорова на эту ситуацию: "Я не трус, но я боюсь, а вдруг прибьют", "Обо*рался", "Если бы его там еще прибили", "Какой он страшненький!", "Зовите священника", "Боже, какое конченое", "Испугался, будто его прямо там расстреливать собрались", "Что он вообще там делает? Депортировать черта", "Ой, как хорошо!", "Лицо, будто бы его бить будут. Мысленно вспоминал, где выход", "Глаза большие сделал, сердце в пятки прыгнуло", "Немного обо*рался, бывает".

Напомним, "Молодец, что всех собрала": Лида Ли из "Танців з зірками" показала кусочек нового клипа с украинскими артистами.

Как сообщала Politeka, "Раньше я впадал в ступор": Клопотенко из "Мастер Шеф" порадовал украинок новым проектом, видео.

Также Politeka писала, что "Какая радость": ведущий Решетник растрогал новостями о своей семье, фото.