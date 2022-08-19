Мать украинского музыканта Кузьмы Скрябина - Ольга Кузьменко - дала интервью Славе Демину, приуроченное к дню рождения покойного артиста.

Она прямо заявила, что за ее сыном охотились, поэтому его гибель не была несчастным случаем, потому что машина была хорошая, но во время столкновения в ней ничего не работало.

Сразу после интервью украинцы принялись обсуждать слова Ольги Михайловны на страницах соцсетей. Мнения людей разделились на тех, кто считает ДТП спланированным убийством, и тех – кто уверен, что это случайность.

"Герои не умирают!!!!! Жаль, что так уничтожили патриота настоящего сына Украины!!!!! Он так много сделал бы для Украины!!!!!! Светлая память".

"Все догадываются, кому такие, как Кузьма, мешают. А все кто пишут здесь, о нормальном человеке всякое-то просто ботоферма, проплаченная Пока будут эти ботофермы, пока люди будут стадом...".

Некоторые украинцы вспомнили о том, что Кузьма был при беглом президенте Украины Викторе Януковиче и много лет работал на пророссийском телеканале "Интер", пиарившем политика.

"Кузьма был при Януковиче. и многие годы работал на пророссийском Интере. это факты. боты для этого не нужны, потому что знают все, кто помнит Оранжевую революцию",

"Не сравнивайте с Черноволом. Не оскверняйте светлую память. кто такой этот Кузьма? Напомнить, как скакал на сцене в поддержку Яныка?",

"Не ищите виновных при скорости за 150 км",

"Да достаточно уже додумывать, чего не было! Это был несчастный случай! Он ехал рано утром после ночного концерта на очень большой скорости. Дорога была как зеркало с гололедом. Кроме него, в этой аварии пострадал и наш водитель молоковоза (перелом колена), и женщина, везшая молоко (травмы головы и грудной клетки). Кузьму занесло на опасном повороте на большой скорости – никакого убийства не было", - пишу в сети.

Напомним, что легендарную песню Скрябина украли россияне, от их плагиата хочеться блевать.

Как сообщала Politeka, на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет.

Также Politeka писала, что Могилевская щемяще вспомнила Кузьму, певцу должно было исполниться 54 года.