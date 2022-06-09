В который раз россияне доказали, что способны только на воровство. Но мы-то знаем точно, что до украинской музыки им еще ползти и ползти.

Как сообщает Politeka.net, россияне продолжают нагло воровать украинскую музыку и переделывать легендарные хиты на мычание, от которого хочеться блевать. Так, украинский телеведущий Слава Демин на своей странице в Instagram сообщил, что на этот раз россияне украли песню Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) "Мам".

"Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, г**няно", – точно подметил Слава Демин.

В ролике, опубликованном в посте, показаны российские солдаты-призывники и свидание одного из них с мамой. Легендарную песню Андрея Кузьменко перевел на русский язык "любитель" Дмитрий Швец. Над "клипом" он тоже не заморачивался, сделал по тому же принципу, что и песню – украл кадры, но уже из российского фильма "Мамы".

Украинцы были в гневе, о чем и написали в комментариях под видео: "Трусов краденых им оказалось мало", "Эти люди хоть когда-то научатся делать что-то свое в этой жизни?!", "У них мозгов нет, чтобы написать что-то свое", "Какой мерзкий и гнилой народ... всю жизнь живут в грязи, ворованная история, лживая жизнь и никакого будущего".

Напомним, что появилось видео со Скрябиным, которое обрело новую актуальность.

Как сообщала Politeka, дочь Кузьмы решила расстаться с личной вещью отца ради благого дела.

Также Politeka писала, что на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет.