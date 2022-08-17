Пользователи сети в комментариях под видео украинской певицы Натальи Могилевской признались, что им тоже очень не хватает Кузьмы.

17 августа известному певцу Андрею Кузьменко исполнилось бы 54 года. Его ближайшая подруга по сцене и проекту "Шанс" певица Наталья Могилевская не смогла обойти этот день вниманием и посвятили почившему артисту трогательное сообщение на своей странице в Инстаграм.

Певица побывала в беседке, которую посвятили Кузьме. Внутри вывесили его портреты и бумажные кораблики, на которых написаны известные цитаты знаменитого исполнителя. Певица также оставила на кораблике любимую цитату своего друга.

"Мой друг, тебе сегодня должно быть 54… Но ты остался "вечно молодым" И до сих пор кажется, что это сон... Мне тебя очень не хватает! Нам всем тебя не хватает...", - подписала видео Наталья Могилевская.

Пользователи сети в комментариях под видео Натальи Могилевской признались, что им тоже очень не хватает Кузьмы: "Сегодня его не хватает как никогда", "Всей Украине не хватает такого великого Человека... Достойный сын своей нации", "Пожалуй, единственный по кем скучает весь народ", "Навсегда в наших сердцах", "Как без него сейчас тяжело".

Напомним, Могилевская показала, как выглядела именинница София Ротару в молодости.

Как сообщала Politeka, Могилевская показала, как приготовилась к выходным.

Также Politeka писала, что Могилевская похвасталась, как отгуляла день рождения.