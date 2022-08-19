Известный музыкант Святослав Вакарчук показал на ярких кадрах, как веселился на концерте в Берлине и чем покорил фанатов.

Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук совсем недавно стал отцом во второй раз. Однако мужчина не сбавил темп своего активного графика и теперь начал тур заграницей, чтобы поддержать украинских защитников.

На кадрах можно увидеть, что Святослав в очередной раз зажег со зрителями и даже впечатлил формой. Мужчина занимается спортом и несмотря на активный график не забрасывает занятия, на что сразу обратили внимание.

«Берлин, вчера поняли, что должны увидеться скоро еще раз) Спасибо и до встречи в ноябре!» - написал Вакарчук.

В сети отреагировали: «Концерт 🔥; Спасибо 💙; Жду вас, ребята🔥; Спасибо)) все любимые песни были❤️; Это было 🔥! И слезы, и драйв, и все эмоции последних 6 месяцев вместе пережиты коллективно!; Концерт был настоящим огнем; Увлекаюсь талантом С. Вакарчука; Почему не было Эверест? 😢; ❤️ класс молодец так держать».

Ранее на сцене артист уже появился в нескольких разных образах, в частности, на одном из фото его можно увидеть с голым торсом. К слову, ранее украинцы уже восхитились мускулистым телом и идеальным прессом 47-летнего Вакарчука.

Напомним, "Молодец, что всех собрала": Лида Ли из "Танців з зірками" показала кусочек нового клипа с украинскими артистами.

Как сообщала Politeka, "Раньше я впадал в ступор": Клопотенко из "Мастер Шеф" порадовал украинок новым проектом, видео.

Также Politeka писала, что "Какая радость": ведущий Решетник растрогал новостями о своей семье, фото.