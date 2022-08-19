По словам Тони Матвиенко, в Украину они приехали на месяц, чтобы увидеться с родными. После этого она вернется назад за границу.

За время полномасштабной российской агрессии против Украины певица Тоня Матвиенко проживала в Португалии и Германии. Сейчас она живет в Великобритании в доме с британцами и зарегистрировалась в центре занятости. Об этом жена музыканта Арсена Мирзояна рассказала в интервью для "ЖВЛ".

Билет в Украину муж, музыкант Арсен Мирзоян купил ей на последние деньги - у них даже нет денег летать друг к другу.

"Предложили уборщицей быть. Сказала: "Не могу, у меня аллергия". Я здесь певица так себе, никакая. Но мне нужно зарабатывать деньги для своего ребенка, для своей семьи, потому стала в центр занятости. Я ведь молодая, маме нужно помогать", – рассказала Тоня Матвиенко.

При этом мать певицы Тони Матвиенко, народная артистка Украины Нина Матвиенко не хочет, чтобы ее дочь занималась чем-нибудь, кроме музыки.

"Она вообще не хочет это слышать, кричит: "Приезжай домой, будешь здесь ездить петь", – дополнила Тоня.

Стоит отметить, что певец Арсен Мирзоян находится в Украине, активно волонтерит и дает концерты для наших защитников на передовой.

Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.

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