За время полномасштабной российской агрессии против Украины певица Тоня Матвиенко проживала в Португалии и Германии. Сейчас она живет в Великобритании в доме с британцами и зарегистрировалась в центре занятости. Об этом жена музыканта Арсена Мирзояна рассказала в интервью для "ЖВЛ".
Билет в Украину муж, музыкант Арсен Мирзоян купил ей на последние деньги - у них даже нет денег летать друг к другу.
"Предложили уборщицей быть. Сказала: "Не могу, у меня аллергия". Я здесь певица так себе, никакая. Но мне нужно зарабатывать деньги для своего ребенка, для своей семьи, потому стала в центр занятости. Я ведь молодая, маме нужно помогать", – рассказала Тоня Матвиенко.
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При этом мать певицы Тони Матвиенко, народная артистка Украины Нина Матвиенко не хочет, чтобы ее дочь занималась чем-нибудь, кроме музыки.
"Она вообще не хочет это слышать, кричит: "Приезжай домой, будешь здесь ездить петь", – дополнила Тоня.
Стоит отметить, что певец Арсен Мирзоян находится в Украине, активно волонтерит и дает концерты для наших защитников на передовой.
Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.
Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.
Также Politeka писала, что жена Мирзояна Матвиенко впечатлила вокалом с легендарной мамой, кадры.