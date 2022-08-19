Популярный хореограф и многолетний судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, который во время войны с семьей уехал в США, время от времени выходит на связь с поклонниками в своем Instagram. Так, в этот раз знаменитость опубликовал кадры, на которых показал свое участие в мирном митинге с украинцами в Майами.

На фотографиях можно увидеть, что на собрание Влад пришел в черных шортах и белой футболке с украинской символикой. Судя по кадрам, хореограф не просто присутствовал на митинге, но еще и выступал на нем с рупором в руках. Также на снимках можно увидеть, что на собрание в Майами пришло немало людей в патриотических нарядах, с украинскими флагами и плакатами в руках. В подписи к публикации Влад Яма написал: "Мирный митинг".

Ранее мы сообщали, что недавно Влад Яма признался, как ему во время войны удалось выехать за границу. В интервью "Слава+" он рассказал, что сейчас вместе с женой и сыном живет в США. По словам Влада, он выехал за границу в первый день российского вторжения, когда еще не было официального запрета на выезд мужчин призывного возраста. Сначала они остановились в одной из европейских стран, а затем переехали в Америку. Хореограф также добавил, что в США он устраивает благотворительные мастер-классы, а жена занимается бытом и воспитанием сына Леона.

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