Первая "Холостячка" и популярная украинская актриса Ксения Мишина высказалась, как русская пропаганда в свое время повлияла на жизнь украинца.

Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина решила рассказать украинцам о том, как пропаганда влияла на жизнь украинца и как следовало бороться с ложной информацией.

«Этот текст внушил мне пост, который я прочла утром, главным посылом которого был вопрос: что если бы? Хочу напомнить, русская пропаганда существовала задолго до этой войны. Раньше, чем я родилась. А родилась я в РСФСР, в Украине, в Севастополе, в «городе русских моряков». Это всегда было пространство, где к России относились с уважением, считали честным и богатым сверхдержавой. С раннего возраста во мне формировали именно такое отношение и говорю даже не о родителях, а о социуме» - поделилась Ксения.

Она добавила, что тогда пропаганда внушала, словно Украина бедная, сравнимая с селом, со странным языком и нулевой перспективой. Далее звезда пошла в школу, где украинский язык стоял в графе иностранных, где укр. лит-ру мы терпеть не могли всем классом, потому что любовь к таким книгам не воспитывалась от слова вовсе.

«И если ты родился ребенком без желания читать книги и вникать в реальную сущность исторических моментов – ты обречен на вечную пропаганду в своей голове. Такой была и я.

Только вот настал в моей жизни момент, нет, время любви к Украине. Настал он благодаря тому, что я уехала учиться в Киев. Где все мои представления и понятия изменились. Где я нашла и почувствовала любовь к своей стране, языку и людям. Да, на это понадобилось время, саморазвитие, обучение и новое пространство, а также наличие ума. Потому что уметь думать – это роскошь» - высказалась Мишина.

Она также подметила, что люди сейчас сами влияют на свой выбор, на желание развиваться и не принадлежать стаду, которым правят в своих интересах и целях.

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