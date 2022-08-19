21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, живет в США и много путешествует. Девушка работает моделью и знает толк в фэшн-образах.

Она всегда следит за своей внешностью и любит носить платья, подчеркивающие ее худосочную фигуру.

Звездная внучка активно ведет свой блог в Instagram, где делится с фанатами яркими снимками из путешествий, своими нарядами, а также иногда показывает свою семью.

На последнем видео, выложенном в сети, Соня продемонстрировала сногшибательный образ. Она появилась в сверкающем платье-миди серебристого цвета. Свой искристый наряд внучка Ротару соединила с серебристой сумочкой с пайетками.

"Будьте кем угодно, только не предсказуемым 💙💛", - написала девушка.

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