21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, живет в США и много путешествует. Девушка работает моделью и знает толк в фэшн-образах.
Она всегда следит за своей внешностью и любит носить платья, подчеркивающие ее худосочную фигуру.
Звездная внучка активно ведет свой блог в Instagram, где делится с фанатами яркими снимками из путешествий, своими нарядами, а также иногда показывает свою семью.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Не менее четырех взрывов: что произошло на аэродроме "Бельбек" под оккупированном Севастополем
Джоли похвасталась, каким красивым и высоким молодым человеком стал ее родной сын: "Ноксу очень повезло!"
День Независимости во время войны: будет ли выходной, как будут работать банки и где создадут "цепь единства"
"Нафтогаз" обнародовал цену на газ для отопительного сезона и возмутил украинцев: "Не приводите в пример ЕС"
На последнем видео, выложенном в сети, Соня продемонстрировала сногшибательный образ. Она появилась в сверкающем платье-миди серебристого цвета. Свой искристый наряд внучка Ротару соединила с серебристой сумочкой с пайетками.
"Будьте кем угодно, только не предсказуемым 💙💛", - написала девушка.
Напомним, внучка Ротару поделилась секретом своей стройности: забрасывала ногу и выгибалась
Как сообщала Politeka, внучка Ротару сверкнула прелестью, приспустив халат на диване: "Поделитесь любимым"
Также Politeka писала, что внучка Ротару дала волю фантазии, расстегнув пуговицы рубашки: изюминкой стала длина выреза