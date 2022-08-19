Рэп-исполнительница Alyona Alyona честно призналась, с чем у нее ассоциируется Украина, поделившись фотографиями в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница. Звезда недавно вернулась из Европы в Украину, но скоро снова уедет, чтобы давать благотворительные концерты, собирая деньги для украинцев. А в новой публикации звезда призналась, с чем у нее ассоциируется Украина.

"Поэтому часть дней я провела в том месте, с которым у меня ассоциируется Украина – горы. Несколько дней я в себя впитывала все, что только могла: шум воды, ароматы леса, красоту ливня, величие гор, блеск камней, вкус приготовленных дома блюд, добрые слова от людей, улыбки детей и самые теплые в мире объятия", - написала исполнительница.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как то красиво", "Прекрасные, глубокие слова", "Очень красивые слова и пейзаж. 100% победа за нами", "Сильно, сила леса, сила реки", "Очень красивые стихи, аж до мурашек", "Да конечно же будет", "Все мы стали старше на одну жизнь".

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