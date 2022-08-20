Как пишет Politeka.net, Даша Кацурина - известная рестораторша и модельерка, которая была замужем за Мишей Кацуриным. Пара очень близко дружила со звездным семейством - Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом. А недавно стало известно, что Кацурины, как и Дантес с Дорофеевой, решили развестись. После этого Надю и Мишу засняли во время отдыха в Барселоне. Дорофеева не стала скрывать, что она ушла к другу семьи. В это же время Даша начала часто бывать в компании Дантеса. Но пока официального подтверждения, что пара вместе, не было.

Даша также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Кацурина показала стильный образ, в котором приедет в Киев, где находится Дантес. Звезда была в кофте и мини-юбке.

"Это я так в сентябре приеду в Киев", - написала Даша в сторис.

Напомним, экс-жена бойфренда Дорофеевой решила уехать из Украины

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