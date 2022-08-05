Как пишет Politeka.net, Даша Кацурина - известная рестораторка и бывшая жена Михаила Кацурина, который после развода начал встречаться с Надей Дорофеевой. При этом саму Дашу можно частенько увидеть вместе с бывшим Нади Владимиром Дантесом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Кацурина решила показать своих детей, которые висели на ней.
"Месяц назад я решила жить на следующий год на 2 страны. польша и украина.
почему Польша?
потому что самое удобное и ближайшее сообщение с киевом. я планирую каждый месяц быть в Украине.
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потому что Саша идет в классную школу со своим товарищем, а еще потому что здесь будет жить моя близкая подруга.
потому что бюрократия европейская, но все гораздо быстрее, чем в португалии или Германии. это приятно, когда открытие базовой карты в банке занимает не 2 месяца, а всего час.
еще здесь очень много парков и есть натуральное вино.
это было очень тяжелое решение. и связано оно на 98% с безопасностью детей", - написала Даша.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Будущее в маленьких гражданах Украины, поэтому их безопасность и воспитание на первом месте скоро вернемся в мирную Украину и будем праздновать побед", "Охх, Дашенька".
Напомним, Дантес с Кацуриной сделали признание, Остапчук не смог пройти мимо
А еще Politeka сообщала, что Дантес и Кацурина прямо из спальни сделали признание
Также Politeka писала, что экс-жена бойфренда Дорофеевой Кацурина впечатлила видом в прозрачном платье