Как пишет Politeka.net, Даша Кацурина - известная рестораторка и бывшая жена Михаила Кацурина, который после развода начал встречаться с Надей Дорофеевой. При этом саму Дашу можно частенько увидеть вместе с бывшим Нади Владимиром Дантесом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Кацурина решила показать своих детей, которые висели на ней.

"Месяц назад я решила жить на следующий год на 2 страны. польша и украина.

почему Польша?

потому что самое удобное и ближайшее сообщение с киевом. я планирую каждый месяц быть в Украине.

потому что Саша идет в классную школу со своим товарищем, а еще потому что здесь будет жить моя близкая подруга.

потому что бюрократия европейская, но все гораздо быстрее, чем в португалии или Германии. это приятно, когда открытие базовой карты в банке занимает не 2 месяца, а всего час.

еще здесь очень много парков и есть натуральное вино.

это было очень тяжелое решение. и связано оно на 98% с безопасностью детей", - написала Даша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Будущее в маленьких гражданах Украины, поэтому их безопасность и воспитание на первом месте скоро вернемся в мирную Украину и будем праздновать побед", "Охх, Дашенька".

Напомним, Дантес с Кацуриной сделали признание, Остапчук не смог пройти мимо

А еще Politeka сообщала, что Дантес и Кацурина прямо из спальни сделали признание

Также Politeka писала, что экс-жена бойфренда Дорофеевой Кацурина впечатлила видом в прозрачном платье



