Танцор и хореограф Евгений Кот, который был судьей проекта "Україна має талант" жестко высказался о своей коллеге-предательнице по новому проекту Татьяне Денисовой.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным украинским хореографом и танцором. Звезда много раз участвовал в проекте "Танці з зірками", а в 2019 году победил с Ксенией Мишиной. В 2021 году Женя был судьей шоу "Україна має талант" с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой.

Теперь же Кот принял участие в новом сезоне танцевального шоу "Танцы. World of Dance", где его коллегой стала танцовщицаТатьяна Денисова. Однако во время войны эта особа отказалась от публичного осуждения российского террора в Украине, за что украинский канал исключил предательницу, а все эпизоды с ее участием вырезал.

Евгений Кот не стал молчать и высказал, всё что думает о коллаборантке Денисовой у себя в Инстаграм.

Танцор заявил, что навсегда вычеркивает ее из своей жизни.

«Татьяна на себе почувствовала эти адские первые дни войны и бомбардировки Киева. То есть воочию все видела и понимала! Вчера узнал, что несмотря на это все она уехала в страну террориста, в страну агрессора и села в жюри там в другое шоу. Тем самым она закрывает глаза на геноцид и убийства украинцев, поддерживает войну!", - объяснил он.

Кот обратился к другим своим коллегам, которые продолжают работать в россии, несмотря на войну.

«Забудьте навсегда, что вы когда-то были украинцами, что у вас здесь были друзья и родные. Оставайтесь предателями, оставайтесь там в болоте, никогда не возвращайтесь назад, и пусть каждую ночь снятся погибшие дети Украины! Навсегда вычеркиваю этих людей из своей жизни и вам советую!», - отметил хореограф.

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