Популярный украинский комик, сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт, который был победителем шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился милым фото и необычными размышлениями на тему выбора.

Как видно, Александр сфотографировал себя где-то на отдыхе в теплой стране. Он почти полностью влез лицом в кадр и очаровательно улыбается в камеру и выглядит при этом абсолютно счастливым.

В подписи к фото Эллерт написал: "Если вы пожелаете вареников с картофелем, то вариантов их получить достаточно. Можно попробовать слепить самому, а можно сделанные бездушной машиной просто плеснуть в кастрюлю, еще можно заказать доставку, или в ресторан сходить. А можно перебирая эти варианты расхотеть вареники совсем и остаться без них... Каждую секунду мы стоим перед выбором и каждый из этих выборов куда-то ведет. Правильный он или комфортный, чаще мы узнаем позже, или через порцию вареников".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Эллерта: "Я выбираю пельмени!", "Жизнь как тарелка с варениками. Никогда не знаешь, какая начинка попадется именно тебе", "Саша, чаще выбирайте хорошее настроение", "Красавчик, улыбайся по чаще", "Выбор за тем, кто пожелал вареников, получается так", "Твоя улыбка заряжает", "Мне пельмешки больше по вкусу", "Метко сказано!", "Выбор всегда есть", "Но ведь выбор также не константа, если не комфортный или неудачный выбор его можно изменить, если захотеть", "У тебя очень хорошее настроение давно не было таких радостных сияющих глаз удачного и легкого выбора".

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