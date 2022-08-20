Популярная украинская певица Настя Каменских, которая на днях вернулась в Киев из Испании, и уже успела побывать на эфире в программе "Сніданок 1+1" и в гостях у мамы, показала, где побывала на этот раз. На своей странице в Instagram звезда опубликовала милое фото с детской больницы Охматдет, где пообщалась с детками.

Ка видно, на новой фотографии Настя запечатлена в большой компании – детей, работников и представителей благотворительного фонда "Таблеточки". Забавно, но в толпе детей Настю даже сложно заметить сначала, если присмотреться, то можно увидеть ее кудрявые волосы и лучезарную улыбку.

В подписи к публикации Каменских рассказала об этой необычной встрече: "Как посол фонда @tabletochki, вчера встретилась с юными пациентами больницы Охматдет. Это невероятно, сколько у этих детей любви, тепла и такой светлой, хорошей энергии. Мы и говорили, и пели, и обнимались друг с другом. Я невероятно благодарна за эту встречу фонду, директору @ohmatdyt – Владимиру Аполлинарьевичу Жолниру и всему персоналу больницы. Каждый из этих людей – настоящий волшебник и друг для этих детей. Истории этих пациентов, их мужество, сила и вера в добро – это вдохновляющее. И чтобы вдохновить вас, в следующем посту я добавлю несколько историй этих деток. Верю, все они, как и вся наша нация, победим на всех фронтах".

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