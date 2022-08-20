Известный украинский музыкант, исполнитель и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский во время войны оставил карьеру и ушел служить в Вооруженные силы Украины. Спустя три месяца на передовой артист поделился Facebook своими впечатлениями от военной службы.

По словам Александра, за это время ему многое пришлось вспомнить, а также он многому новому научился. Так, певец стал лучше стрелять, минимально разбираться в снаряжении, овладел некоторой терминологией. Но есть вещи, которые артист пока не научился делать хорошо, например, чистить оружие и бегать в полном наряде.

Положинский особенно подчеркнул важность работы волонтеров, ее значимость он остро ощутил только на передовой. За три месяца артист принимал участие в трех концертах для бойцов их 47-го батальона и в двух спонтанных концертах для гражданских в Луцке и Киеве. Как отметил музыкант, первый из этих пяти концертов был праздничным – в честь его 50-летия.

Александр признался, что ему отчасти помогает его популярность. В частности, артиста часто узнают, говорят хорошие слова, благодарят, ему и всему подразделению дарят много полезных, важных и нужных вещей.

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