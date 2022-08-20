Так, в канун Дня Независимости Украины Александр Пономарев, Юрий Горбунов, Тарас Тополя и Дзидзьо выпустили новую компазицию под названием "На землі, в повітрі і на морі". В этой песне артисты рассказали о страшном утре 24 февраля, когда российские захватчики пришли на нашу землю с войной. Однако исполнители уверяют, что никто не сможет забрать нашу Украину.
Меньше чем за сутки ролик набрал почти 400 тысяч просмотров и много положительных отзывов.
Поэтому у себя в Инстаграм народный артист Украины Александр Пономарев поблагодарил людей за теплые слова в комментариях. Также он обнародовал фрагмен трека.
«С добрым утром !Спасибо за хорошие комментарии на моем YouTube! Слава Богу за все!», - написал артист.
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«Десь о п’ятій ранку в лютому
Розпочалася війна
В цьому лютому - незабутому
Вся країна натягнулась мов струна», - говорится в песне.
Украинцы в восторге от нового хита.
"Как же талантливо пишут и исполняют все песни о победе, об Украине, о героях- слава ЗСУ",
"Спасибо за очередной шедевр",
"Саша, вы гениальный композитор и исполнитель! Ваши песни вдохновляют на победу украинцев и поднимают дух свободы и воли! Мы победим обязательно! Спасибо за Ваш талант!", - пишут в комментариях.