Ранее артистка вместе с мужем и двумя сыновьями, убегая от полномасштабного вторжения рф, уехала в Турцию. Джамала активно давала благотворительные концерты в поддержку украинцев, пострадавших от войны, а также готовится поучаствовать в польской адаптации шоу "Танцы со звездами".
В этот раз на своей странице в Instagram певица разместила неожиданные фото: она наконец-то вернулась в Украину, в Киев. На кадрах Джамала позирует среди Крещатика и на фоне здания КГГА. Звезда снова обратилась к миру с важным призывом - спасти защитников Азовстали из плена.
На фоне парада уничтоженной российской техники, подготовленного в центре Киева ко Дню независимости, артистка держит плакат "Free Azov".
Украинцы в комментариях поддержали призыв Джамалы:
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Джоли похвасталась, каким красивым и высоким молодым человеком стал ее родной сын: "Ноксу очень повезло!"
"Надо, чтобы Украинцы во всем мире выходили на митинг";
"Джа, ты невероятный человек!❤️";
"Крым возвращается домой";
"Благодарю вас за вашу активность! Азовцам - пленным нужна наша помощь";
"Скорее бы нас услышали 🙏🏼😭";
"Господи, бесконечная боль! Спасибо, Джамала!".
Напомним, Дорофеева устроила шоу с Позитивом среди метро и удивила украинцев.
Как сообщала Politeka, Положинский из "Тартак" рассказал о трудностях и удовольствиях на передовой.
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