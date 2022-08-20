Ранее артистка вместе с мужем и двумя сыновьями, убегая от полномасштабного вторжения рф, уехала в Турцию. Джамала активно давала благотворительные концерты в поддержку украинцев, пострадавших от войны, а также готовится поучаствовать в польской адаптации шоу "Танцы со звездами".

В этот раз на своей странице в Instagram певица разместила неожиданные фото: она наконец-то вернулась в Украину, в Киев. На кадрах Джамала позирует среди Крещатика и на фоне здания КГГА. Звезда снова обратилась к миру с важным призывом - спасти защитников Азовстали из плена.

На фоне парада уничтоженной российской техники, подготовленного в центре Киева ко Дню независимости, артистка держит плакат "Free Azov".

Украинцы в комментариях поддержали призыв Джамалы:

"Надо, чтобы Украинцы во всем мире выходили на митинг";

"Джа, ты невероятный человек!❤️";

"Крым возвращается домой";

"Благодарю вас за вашу активность! Азовцам - пленным нужна наша помощь";

"Скорее бы нас услышали 🙏🏼😭";

"Господи, бесконечная боль! Спасибо, Джамала!".

Напомним, Дорофеева устроила шоу с Позитивом среди метро и удивила украинцев.

Как сообщала Politeka, Положинский из "Тартак" рассказал о трудностях и удовольствиях на передовой.

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