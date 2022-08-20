Победитель "Голоса країни-11" Сергей Лазановский показал, как поднимает боевой дух украинцев прямо на улице.

На видео, которое артист опубликовал на личной странице в Instagram, Сергей Лазановский поет под гитару легендарный хит Кузьмы Скрябина «Люди как корабли».

Вокруг музыканта собралась толпа украинцев, которые подпевали артисту.

«Вот такие у нас уличные концерты, на которых поднимаем боевой дух украинцев 🙈 И часть средств переводим на ВСУ.

Уже давно не пели🥹 Я успел соскучиться💔 В каком городе хотели бы нас услышать? », - отметил вокалист.

В публикации «Победитель "Голоса країни-11» попросил отгадать, какой город.

Пользователи сети сразу поняли, где выступал Сергей Лазановский. Они отметили, что это город Ивано-Франковск. Некоторые фолловеры пригласили Сергея выступить на улицах Харькова.

"Мой любимый Ивано-Франковск",

"Очень не хватает атмосферы, как на ваших уличных концертах ♡",

"Хочу видеть вас в Харькове, что ответите?", - пишут в сети.

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