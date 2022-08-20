На видео, которое артист опубликовал на личной странице в Instagram, Сергей Лазановский поет под гитару легендарный хит Кузьмы Скрябина «Люди как корабли».
Вокруг музыканта собралась толпа украинцев, которые подпевали артисту.
«Вот такие у нас уличные концерты, на которых поднимаем боевой дух украинцев 🙈 И часть средств переводим на ВСУ.
Уже давно не пели🥹 Я успел соскучиться💔 В каком городе хотели бы нас услышать? », - отметил вокалист.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Сергей Бабкин вызвал бурную реакцию украинцев, перепев легендарный хит на родном языке: "Аж мурашки побежали"
Пономарева восхитил танец украинского защитника без ноги и с флагом: «Так держать, Богдан!»
"Вапще не хочется уезжать": Никитюк и Jerry Heil записали веселый хит о зареванной россиянке, видео
"Другая жизнь": экс-жена Дзидзьо Slavia распустила волосы и подчеркнула естественную красоту
В публикации «Победитель "Голоса країни-11» попросил отгадать, какой город.
Пользователи сети сразу поняли, где выступал Сергей Лазановский. Они отметили, что это город Ивано-Франковск. Некоторые фолловеры пригласили Сергея выступить на улицах Харькова.
"Мой любимый Ивано-Франковск",
"Очень не хватает атмосферы, как на ваших уличных концертах ♡",
"Хочу видеть вас в Харькове, что ответите?", - пишут в сети.
Напомним, победитель "Голос країни" после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам: "Здесь вложено..."
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после расставания с Анной Богдан попросил помощи.
Также Politeka писала, что победитель "Голос країни" попросил о помощи украинцев после несчастья за границей: "Если вам не сложно..."