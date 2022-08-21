Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря "Квартал 95". У знаменитости есть старшая дочь Маша, которой сейчас 19 лет. Также звезда воспитывает двойняшек - Катю и Ивана, которые не так давно отпраздновали шестилетия. Маша с 15 лет живет отдельно от родителей, ведь после рождения двойняшек в доме стало мало места и ей предложили переехать на съемную квартиру с подружкой. Старшая дочь Кравец с самого малого занимается танцами, любит кожу, цепи, татуировки и пирсинги.

Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится не только своими танцевальными умениями, но и личными кадрами. А в этот раз Кравец поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом, демонстрируя свой образ в рубашке, топике, мини-шортах и сапогах.

До этого Маша делилась фотографиями, которые сняла на пленочный фотоаппарат. Дочь Кравец была с большой цепью на шее.

"Виктор + пленка = красивые фотки", - написала Маша под фото.

"Машочек, вы здесь и есть самая молодость! Очень хорошие фото! Вите привет. Пленка форева!)", - написала Елена Кравец в публикации.

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