Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У знаменитости есть трое детей - шестилетние двойняшки Иван и Екатерина, а также 19-летяя Маша. Старшая дочь с 15 лет живет отдельно от родителей, так как мама сама предложила снимать квартиру, ведь после рождения двойнят в доме стало очень мало места. Маша выросла настоящей красоткой, обожает танцы, а также ведет блог в социальной сети Инстаграм.

А в этот раз дочь Кравец сделала селфи, позируя в машине. Звезда была с косичками и цепями на шее, а образ дополнила пирсингом в носу и несколькими серьгами в ухе.

Стоит отметить, что Маша активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками и частенько освещает события в блоге, показывая, какие ужасы творит враг на родной земле.

А до этого мы писали, Елена Кравец показала двойняшек. Также звезда пересказала коротенькую, но очень показательную беседу с ними: 5-летний ребенок решил поинтересоваться у мамы, почему россияне напали на Украину, и сам дал ответ на свой же вопрос.

На снимке Ваня и Катя были завернуты в украинский флаг, сидя на скамейке.

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" впечатлила видом с косичками

А еще Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" в узком топике хвастнула формами из лучшего ракурса

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