Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Мария показала стильный образ в коже, поделившись кадром в своем блоге

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У знаменитости есть трое детей - 19-летняя Маша и шестилетние двойняшки Иван и Катя. Старшая дочь уже с 15 лет живет отдельно от родителей, так как после рождения двойнят в доме стало мало места, поэтому родители предложили ей снимать отдельно квартиру с подружкой. Маша выросла настоящей красоткой, увлекается танцами, а также ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится своими талантами, а также кадрами из личной жизни.

А в этот раз Мария поделилась селфи, где позировала в кожаных штанах и со стильной сумочкой.

Дочь Кравец также добавила еще одно фото, где подняла два пальца вверх, показывая знак мира.

Стоит отметить, Маша, как и многие известные украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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