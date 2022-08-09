Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У знаменитости есть трое детей - 19-летняя Маша и шестилетние двойняшки Иван и Катя. Старшая дочь уже с 15 лет живет отдельно от родителей, так как после рождения двойнят в доме стало мало места, поэтому родители предложили ей снимать отдельно квартиру с подружкой. Маша выросла настоящей красоткой, увлекается танцами, а также ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится своими талантами, а также кадрами из личной жизни.
А в этот раз Мария поделилась селфи, где позировала в кожаных штанах и со стильной сумочкой.
Дочь Кравец также добавила еще одно фото, где подняла два пальца вверх, показывая знак мира.
Стоит отметить, Маша, как и многие известные украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" устроила интересную украинизацию своим русским тату
Также Politeka сообщала, что Кравец из "Квартал 95" затосковала по дому и назвала сроки, когда планирует вернуться
А еще Politeka сообщала, что Кравец поделилась воспоминаниями о Писанке, рассказав об их общем кастинге