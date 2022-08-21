Писанка ушла из жизни еще в ночь на 19 июля в Германии, куда она уехала с началом полномасштабного вторжения рф в Украину. За границей у звезды обнаружили рак 4 стадии, врачи оказались бессильными.
Прощание с ведущей проходит в Спасо-Преображенском соборе в Киеве, оно началось в 9 утра. Об этом сообщает ТСН.
Вместе с Писанкой в последний путь проведут ее маму, Дину Васильевну, которая умерла весной от тяжелой болезни.
Прах Писанки, который в Киев привез ее муж Игорь Исаков, стоит за портретом актрисы. Рядом с фото Русланы стоит фотография ее мамы.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Война будет продолжаться еще лет 15, но не в Украине: политолог предсказал незавидное будущее для рф
Звезда "Танців з зірками" Шоптенко легла на спину партнерши посреди улицы: "Так мы наглядно показываем"
Каменских проведала маму после возвращения в Украину: "А что случилось, что через полгода вернулись?"
"Нафтогаз" обнародовал цену на газ для отопительного сезона и возмутил украинцев: "Не приводите в пример ЕС"
Из знаменитостей первым приехал на церемонию коллега Русланы Писанки, ведущий 1+1 Егор Гордеев. Среди знаменитых гостей также замечены актер Виктор Андриенко, продюсер Алексей Гончаренко, ведущий Константин Грубич.
После отпевания в Спасо-Преображенском соборе, очень нравившемся Руслане при жизни, актрису похоронят на Байковом кладбище.
Напомним, после смерти Писанки ее муж сообщил о сборе средств на спасение ребенка, «болеющего чем-то, что подобное тому, что было у Руси».
Как оказалось, у любимицы миллионов был рак, но о диагнозе знали только самые родные.
Добавим, что Елена Кравец поделилась воспоминаниями о Писанке, рассказав об их совместном кастинге.