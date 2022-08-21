В воскресенье, 21 августа, в Киеве проходит церемония прощания с украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой.

Писанка ушла из жизни еще в ночь на 19 июля в Германии, куда она уехала с началом полномасштабного вторжения рф в Украину. За границей у звезды обнаружили рак 4 стадии, врачи оказались бессильными.

Прощание с ведущей проходит в Спасо-Преображенском соборе в Киеве, оно началось в 9 утра. Об этом сообщает ТСН.

Вместе с Писанкой в ​​последний путь проведут ее маму, Дину Васильевну, которая умерла весной от тяжелой болезни.

Прах Писанки, который в Киев привез ее муж Игорь Исаков, стоит за портретом актрисы. Рядом с фото Русланы стоит фотография ее мамы.

Из знаменитостей первым приехал на церемонию коллега Русланы Писанки, ведущий 1+1 Егор Гордеев. Среди знаменитых гостей также замечены актер Виктор Андриенко, продюсер Алексей Гончаренко, ведущий Константин Грубич.

После отпевания в Спасо-Преображенском соборе, очень нравившемся Руслане при жизни, актрису похоронят на Байковом кладбище.

Напомним, после смерти Писанки ее муж сообщил о сборе средств на спасение ребенка, «болеющего чем-то, что подобное тому, что было у Руси».

Как оказалось, у любимицы миллионов был рак, но о диагнозе знали только самые родные.

Добавим, что Елена Кравец поделилась воспоминаниями о Писанке, рассказав об их совместном кастинге.