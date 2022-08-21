Об этом он рассказал в интервью проекту "Все будет хорошо. Невероятная правда об украинцах".
Салем уточнил, где служит, и честно рассказал, чем занимается в свободное время.
"Я в спецподразделении, и я в авиаразведке в бригаде 299, поэтому у нас есть выезды. Сейчас моя семья не здесь, у меня нет друзей, кроме военных моих собратьев. И если мы едем "отдыхать", если так можно сказать, я выбираю делать что-то полезное – волонтерю", — поделился Даниэль.
Ведущий сейчас на больничном, потому что получил травму спины.
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"Поймал, как говорится, пулю в броник", - объяснил Салем.
Это уже второй раз звезда получает ранение на фронте. Ранее он получил контузию, повредил ухо и до сих пор не может восстановить слух.
"Сейчас там новообразование – киста, мешающая слуху вернуться", - признался ведущий.
Даниэль, которого дома ждут жена и дочь, также высказался, боится ли смерти.
"Если я умру как воин - это будет самая достойная смерть. Ну, если умирать, что может быть лучше, чем умирать за свою страну, за что-то большое и действительно крутое", - заявил Салем.
Напомним, Дорофеева устроила шоу с Позитивом среди метро и удивила украинцев.
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