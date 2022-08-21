Известный телеведущий Даниэль Салем, который с начала полномасштабного вторжения рф в Украину вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от оккупантов, снова получил боевую травму.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Все будет хорошо. Невероятная правда об украинцах".

Салем уточнил, где служит, и честно рассказал, чем занимается в свободное время.

"Я в спецподразделении, и я в авиаразведке в бригаде 299, поэтому у нас есть выезды. Сейчас моя семья не здесь, у меня нет друзей, кроме военных моих собратьев. И если мы едем "отдыхать", если так можно сказать, я выбираю делать что-то полезное – волонтерю", — поделился Даниэль.

Ведущий сейчас на больничном, потому что получил травму спины.

"Поймал, как говорится, пулю в броник", - объяснил Салем.

Это уже второй раз звезда получает ранение на фронте. Ранее он получил контузию, повредил ухо и до сих пор не может восстановить слух.

"Сейчас там новообразование – киста, мешающая слуху вернуться", - признался ведущий.

Даниэль, которого дома ждут жена и дочь, также высказался, боится ли смерти.

"Если я умру как воин - это будет самая достойная смерть. Ну, если умирать, что может быть лучше, чем умирать за свою страну, за что-то большое и действительно крутое", - заявил Салем.

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