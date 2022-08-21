Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина сейчас отдыхает с сыном заграницей, успевая также побаловать поклонников новыми кадрами. В этот раз артистка заговорила о прошлом, которое может "задеть" ее даже сейчас.

«Вы когда-то думали о том, значит ли что-то ваше прошлое? То, чего уже нет и никогда не будет. Я осознала, что прошлого нет, когда выехала из страны и, смотря в зеркало заднего вида, я увидела сына и два чемодана. Все! Я строила свою карьеру много лет и в один день мне показали, что все это и есть момент, где-то уже в прошлом.

С тобой остается только опыт, навыки и твоя личность. Но главное ты – это ты, чтобы строить свою историю, новую реальность… И теперь мы имеет огромный опыт выхода из зоны комфорта, который дарит нам ценность» - говорит Мишина.

Как известно, артистка одна воспитывает своего сына Платона и занимается его культурным просвещением. Мальчик много учится, ходит на интересующие его дополнительные занятия и нередко впечатляет милым общением с мамой.

«Да-да, сам за рулем. Катает меня тут, смотрите, какой уже взрослый» - похвасталась Ксения под новыми кадрами.

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