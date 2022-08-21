Как пишет Politeka.net, продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) активно освещает события в стране на своей странице в Инстаграм, однако сам домой не возвращается. С момента вторжения оккупантов, артист живет заграницей и не едет обратно в Киев.

Его жена Настя Каменских уже вернулась домой, однако сам артист игнорирует все вопросы о месте проживания, не дает интервью и блокирует в Инстаграм тех поклонников, которые задают ему подобные вопросы.

В этот раз он восхитился талантом Александра Усика, который победил во время вчерашнего боя. При этом в Инстаграм артиста были неоднозначные вопросы к нему, которые он проигнорировал снова.

«Громкая победа🔥; Best 🙌; ❗Усик - Чемпион❗; Лучший 🔥; А сам-то ты где?; Best! Поздравляем!!; В Испании бой смотришь, да? ; Победа за нами 💪; Лучшее, мы не сомневались!!!👏; Вот он….💪🏻👏🏻; Потап, домой едь; Несокрушимость, сила и отважность 💙; какое обращение» - пишут в сети.

Также далеко не всегда рвение Каменских засветиться на встрех встречах украинцы оценивают положительно. Всю критику из страниц в Инстаграм она удаляет, в особенности вопросы о муже.

«Все настоящие герои❤; Молодец плачу и смотрю Украина 🇺🇦 наша самая лучшая ❤️; Настя, спасибо вам 🙌; вспомнила, что без поддержки не сможет; Где муж?; а что с мимикой? Хватит переигрывать; Через 6 месяцев явилась, а Потап где?; А в Николаевскую и Харьковскую область когда?».

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