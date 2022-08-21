Популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяка" Даша Квиткова, которая стала женой главного героя Никиты Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка, которая отдыхала в Турции, сообщила, что возвращается домой в Украину.

В своем микроблоге Даша опубликовала несколько забавных кадров с маленьким сыном Львом, они позируют в холле отеля. Перед камерой блогерша появилась в коротких белых шортах и свободной черной футболке, свой образ она дополнила черно-белыми кроссами и небольшой черной сумочкой на поясе. И пока мама позировала на камеру, маленький Лев напрочь отказывался фотографироваться.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Как здесь классно! Вообще… Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Так все душевно, по-домашнему". Из песни слов не выкинешь, а вообще, нереально хочется домой. Нас впереди ждет еще одно дело в Польше и потом дорога в Украину". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Даши: "Какие красивые", "Красивые. Счастливого пути домой", "Классные. Хорошей дороги в родную цветущую Украину", "Душевно, по-домашнему", "Ждем в Украине, счастливого пути", "Даша, какая ты хорошенькая и какое у тебя хорошее чувство стиля. Всегда так приятно смотреть и брать что-то на заметку".

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