Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое дочерей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны Ольга отправилась в тур, собирая деньги в поддержку украинцев. А на концерте в Италии выступила даже дочь Поляковой - Маша. Она пошла по стопам матери в музыку, выбрав панк-рок направление. Уже на днях стало известно, что Оля с дочерьми вернулась обратно в Украину.
Маша, как и звездная мама, активно ведет блог в Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Полякова-младшая опубликовала фотографию после салона, поделившись результатом покраски волос. Как можно увидеть, Маша выбрала ярко-рыжий цвет. Дочь Поляковой сделала селфи, высунув язык.
Напомним, дочь Поляковой огорошила своими отношениями со звездной певицей
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А еще Politeka сообщала, что Полякова с дочками появились на вокзале: певица впервые за полгода везет дочерей в Украину, фото
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