Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - Машу и Алису. Маше уже 17 лет и она выросла настоящей копией мамы и не только внешне, но и своей тягой к музыке. Также Маша ведет блоги в разных соцсетях, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз дочь Поляковой решила поделится видео в ТикТок.

"Когда мама решила взять сумку, в которой **** на три года вперед", - написала Маша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Ооо, мама тебе такое говорит? Высокие отношения", "и маме в то время который попался этот рек", "Возвращаться планируешь, если всё норм будет?", "И чё, разбираться будем?", "Боже, какая жиза", "А потом отшлепает тапками", "Контент хороший, но лучше на украинском", "Боже, ты шикарная", "Кто-то понять, что написано", "В чем прикол?", "500 раз на повторе".

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