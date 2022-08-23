На своей странице в Instagram артист разместил видео со своего уличного концерта, в конце которого он исполнил Гимн Украины под аккомпанемент акустической гитары.

"Всегда мои концерты заканчивались нашим Славнем. Гимн Украины - это как мед на душу 🥺А когда его поют в унисон, то понимаю, что победа точно за нами🥰 Спасибо ВСУ, Теробороне, полиции, медикам за ваш невероятный труд♥️", - признается Лазановский.

Вокруг себя звезда "Голос країни" собрал немало слушателей, которые слушали Гимн, держа руку на сердце и подпевая. Также видно, что Сергею своим выступлением удалось собрать денег, которые он отправит на помощь украинским защитникам.

Поклонники в комментариях поддержали певца и благодарят его за атмосферное выступление:

"Какие же вы крутые 😍";

"А у меня всегда слезы под гимн, даже сейчас. 😢 Невероятное исполнение";

"Спасибо за прекрасный вечер. После каждого вашего выступления на душе теплее становится. Атмосфера как всегда невероятная! Все будет Украина!";

"Молодец!";

"Невероятно".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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