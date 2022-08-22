Известный телеведущий Даниэль Салем, недавно получивший на фронте очередную боевую травму, впервые за время войны увидел президента Украины Владимира Зеленского.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от оккупантов. Недавно ведущий, служащий в спецподразделении, в авиаразведке, оказался на больничном, потому что в ходе боевых действий получил травму спины.

"Поймал, как говорится, пулю в броник", - объяснил Салем.

Это уже второй раз Даниэль пострадал на фронте. Раньше он получил контузию, повредил ухо, и теперь там новообразование — киста, мешающая слуху вернуться.

Теперь же на своей странице в Instagram Салем неожиданно рассказал, что впервые за время полномасштабной войны вживую встретился с президентом. Ведущий опубликовал короткое видео с выступления Зеленского, на которое наложил драматическую музыку.

"В человеческих глазах заметно то, что они еще увидят, а не то, что они уже увидели. Сегодня впервые за все время войны я вживую увидел глаза своего президента и увидел там победу. Владимир Зеленский, спасибо", — признается Даниэль Салем.

Поклонники в комментариях поддержали оптимизм телеведущего: "Верим в Президента, Победу и ВСУ", "Конечно, победим! Это уже понятно, Украина победит! 👊🏽 нужно немного времени".

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