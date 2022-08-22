Популярная российская рок-группа "Сплин", которую знают и в Украине, попала в скандал из-за неоднозначных высказываний и речи солиста Александра Васильева о коллегах по сцене, которые выехали из россии. Выступление музыкантов на фестивале "Чернозем" в Воронеже подвергли критике и вырезали из всех записей. Как сообщает издание "Медуза", артисты не согласовали свою речь с организаторами мероприятия.

Отмечается, что Васильев 20 августа на фестивале в Воронеже начал свое выступление с обращения к зрителям, которое сразу насторожило россиян, которые поддерживают войну в Украине. "Приятно видеть столько людей, у которых сохранились милосердие, сочувствие, человеколюбие, не воспринимающих жестокости, насилия и убийства. В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально", – сказал музыкант.

На этом неоднозначные антивоенные высказывания Васильева не прекратились. Закончив исполнять свой репертуар, в самом конце он решил поддержать коллег-артистов, которые вынуждены были уехать из россии из-за своей антивоенной позиции. Для этого "Сплин" выбрал одну из своих самых известных песен "Выхода нет".

"Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам "Машина времени", "Аквариум", Tequilajazzz и всем остальным, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода", – заявил Васильев.

По словам пропагандистов, речь группы вызвала скандал на фестивале и в сети. Многие поклонники рокеров якобы ушли с концерта еще до его окончания, а в социальных сетях не опубликовали фрагмент со словами лидера коллектива.

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