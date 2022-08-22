Певица Тоня Матвиенко показала фотографию со своей наградой, которая наконец-то оказалась у нее в руках.

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко, которая является женой исполнителя Арсена Мирзояна и дочерью Народной артистки Украины Нины Матвиенко, поделилась с поклонниками совей радостью. На странице в Instagram певица показала фото, на котором позирует со своей наградой.

Как на днях сообщила Тоня, она получила звание Заслуженной артистки Украины. Примечательно, что указ президента и удостоверение датированы августом прошлого года, однако свой значок и документ певица получила в руки только сейчас. "В прошлом году официальное вручение не состоялось, но вот сегодня держу в руках награду. Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато прибавка к пенсии будет", - поделилась Тоня.

Поклонники тут же принялись комментировать фото и поздравлять Матвиенко с этим званием: "Поздравляю, солнышко!", "Поздравляю", "Самые искренние поздравления", "Поздравляю", " "Вы прекрасны! Поздравляю от всей души!", "Тоня, Вы этого заслужили. Поздравляю!", "Мои поздравления!", "Искренние поздравления!", "Вы великолепна! Поздравляю", "Молодец! Заслужено!", "Поздравляю сердечно", "Заслуженно! Молодец! Наконец-то! Поздравляю! Дальнейших успехов!", "Заслуженно! Браво!", "Самые искренние поздравления".

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