Так, на днях народный артист Украины выпустил с Михаилом Хомой, Тарасом Тополей и Юрием Горбуновым новую композицию, которую назвали "На земле, в воздухе и на море". Слова и музыку к песне написал сам Александр Пономарев.
Ролик уже успел набрать миллион просмотров за несколько дней. Об этом счастливый артист похвастался у себя в Инстаграм.
«1 миллион просмотров на YouTube! Слава Богу за все! #наземлполутриноморе», - написал Александр Пономарев.
Украинцы уже назвали песню "новый народный хит".
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Отметим, что новую песню исполнил квартет в составе: Михаил Хома (DZIDZIO), Тарас Тополя и Юрий Горбунов. В записи трека приняли участие оркестр и хор Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. А еще в нем звучит отрывок выступления Зеленского.
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