Так, в своем Instagram она ответила на вопросы фолловеров.
«Какой ваш вес и рост?» — поинтересовался один из пользователей.
Модель призналась, что сейчас весит 49-50 кг при росте в 179 см.
Хлыстун разместила снимок, на котором попозировала в джинсовых шортах и коротком черном топе, продемонстрировав всем свой плоский живот.
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Молодую маму также спросили, почему она давно не показывает свою малышку.
Даша не стала скрывать заметно повзрослевшую дочь Макса Михайлюка.
Арину она держала на руках, сидя в салоне автомобиля.
Отметим, что главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк на проекте выбрал гимнастку Дашу Ульянову. После шоу пара не сложилась. Далее Михайлюк построил отношения с украинской моделью Дашей Хлыстун, первым украинским ангелом Victoria's Secret.
Пара сначала скрывала свои отношения, но уже сейчас состоит в официальном браке и воспитывают совместную дочь.
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