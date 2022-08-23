Украинская модель и жена героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун показала дочь Арину и похвасталась идеальным телом.

Так, в своем Instagram она ответила на вопросы фолловеров.

«Какой ваш вес и рост?» — поинтересовался один из пользователей.

Модель призналась, что сейчас весит 49-50 кг при росте в 179 см.

Хлыстун разместила снимок, на котором попозировала в джинсовых шортах и коротком черном топе, продемонстрировав всем свой плоский живот.

Молодую маму также спросили, почему она давно не показывает свою малышку.

Даша не стала скрывать заметно повзрослевшую дочь Макса Михайлюка.

Арину она держала на руках, сидя в салоне автомобиля.

Отметим, что главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк на проекте выбрал гимнастку Дашу Ульянову. После шоу пара не сложилась. Далее Михайлюк построил отношения с украинской моделью Дашей Хлыстун, первым украинским ангелом Victoria's Secret.

Пара сначала скрывала свои отношения, но уже сейчас состоит в официальном браке и воспитывают совместную дочь.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка кокетливо хвастнула похудевшей фигурой в атласном платье

А еще Politeka сообщала, что похудевшая на 28 кг после родов жена "Холостяка" Михайлюка раскрыла, как ей это удалось

Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка призналась, в каком состоянии проснулась после дня рождения



