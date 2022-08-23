Так, в своем Instagram она ответила на вопросы фолловеров.

«Какой ваш вес и рост?» — поинтересовался один из пользователей.

Модель призналась, что сейчас весит 49-50 кг при росте в 179 см.

Хлыстун разместила снимок, на котором попозировала в джинсовых шортах и коротком черном топе, продемонстрировав всем свой плоский живот.

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Молодую маму также спросили, почему она давно не показывает свою малышку.

Даша не стала скрывать заметно повзрослевшую дочь Макса Михайлюка.

Арину она держала на руках, сидя в салоне автомобиля.

Отметим, что главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк на проекте выбрал гимнастку Дашу Ульянову. После шоу пара не сложилась. Далее Михайлюк построил отношения с украинской моделью Дашей Хлыстун, первым украинским ангелом Victoria's Secret.

Пара сначала скрывала свои отношения, но уже сейчас состоит в официальном браке и воспитывают совместную дочь.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка кокетливо хвастнула похудевшей фигурой в атласном платье

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