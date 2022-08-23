В этом году известная украинская певица Джамала согласилась принять участие в польском проекте "Танці з зірками". В интервью для "Сніданок з 1+1" она рассказала, как муж отнесся к ее участию в танцевальном проекте.
По словам Джамалы, ее удивила его реакция - к ее участию в украинской версии проекта муж Бекир относился скептически, но теперь он рад, что жену заметили и пригласили в польскую версию проекта.
Сначала правда муж артисты воспринимал это очень осторожно, сейчас же он понял насколько это важно, в первую очередь для Украины, ведь миссия у артистки совсем не развлекательная. Во время своих выступлений знаменитость собирает средства для помощи Украине.
Процедура будет проходить следующим образом – пока Джамала выступает на паркете, зрители могут присылать донаты. Поэтому для певицы крайне важно продержаться как можно дольше на шоу.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Бывшая жена Фагота из рф неожиданно вышла на связь, впервые за 20 лет: "Я решил ее подколоть..."
Новый хит Пономарева всколыхнул весь мир, появились подробности: "Передайте кто-то..."
Остапчук впервые за полгода приехал к детям в Канаду, кадры: "Ну и наконец-то..."
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
"Он воспринимал это сначала очень осторожно. Почти три месяца мы обсуждали разные моменты – от одежды до песен и настроения, с которым я прихожу на танцы. И он воспринимал это так же совсем иначе, чем украинские "Танцы со звездами". У него нет оснований для ревности, потому что он знает, что я его очень люблю", — поделилась Джамала.
Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".