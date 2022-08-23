Певица Джамала стала первой украинкой на "Танцах со звездами" в Польше, пока певица выступает на паркете, зрители могут присылать донаты.

В этом году известная украинская певица Джамала согласилась принять участие в польском проекте "Танці з зірками". В интервью для "Сніданок з 1+1" она рассказала, как муж отнесся к ее участию в танцевальном проекте.

По словам Джамалы, ее удивила его реакция - к ее участию в украинской версии проекта муж Бекир относился скептически, но теперь он рад, что жену заметили и пригласили в польскую версию проекта.

Сначала правда муж артисты воспринимал это очень осторожно, сейчас же он понял насколько это важно, в первую очередь для Украины, ведь миссия у артистки совсем не развлекательная. Во время своих выступлений знаменитость собирает средства для помощи Украине.

Процедура будет проходить следующим образом – пока Джамала выступает на паркете, зрители могут присылать донаты. Поэтому для певицы крайне важно продержаться как можно дольше на шоу.

"Он воспринимал это сначала очень осторожно. Почти три месяца мы обсуждали разные моменты – от одежды до песен и настроения, с которым я прихожу на танцы. И он воспринимал это так же совсем иначе, чем украинские "Танцы со звездами". У него нет оснований для ревности, потому что он знает, что я его очень люблю", — поделилась Джамала.

Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".