Камалия, благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, эмоционально поздравила поклонников с Днем Государственного флага Украины.

Из-за полномасштабного вторжения рф артистка вместе с мужем и дочерьми-близняшками уехала в Великобританию, но регулярно наведывается на родину.

В этот раз на своей странице в Instagram Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, поздравила украинцев с государственным праздником, который ежегодно отмечают 23 августа.

Пост звезда сопроводила необычным фото, на котором они с мужем сидят на перилах кресла среди очень "дорого-богатого" интерьера в камуфляжных костюмах, на плече певица держит украинский флаг. При этом Мохаммад Захур сидит расслабленно, а Камалия сделала максимально брутальный вид.

"Два цвета… Цвет голубого бескрайнего неба, цвет золотого родного поля. Сколько в них веры и силы! С Днем Государственного флага Украины! 💛💙", — написала артистка.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям, а также засыпают звездную парочку комплиментами:

"Камалия, как 😍Принцесса- воин";

"Поздравляю с праздником! Мира, согласия и процветания нашей родной Украине 🙏Вы невероятно хорошая пара";

"Удивительная пара)))) вы просто самые красивые!!! С днем ​​флага!".

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