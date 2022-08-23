Кристины Горняк призналась к каким манипуляциям вдавалась, чтобы сохранить свою красоту и молодость, расказав, что очет сделать еще.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк может похвастаться цветущим внешним видом и стройной подтянутой фигурой, а также красивыми длинными волосами.

Пользователи сети нередко интересуются у звезды, как же ей это удается, так что периодически той приходится пояснять, что она никогда не колола ботокса и не делала пластических операций.

По словам Кристины Горняк, все, что она когда-либо себе делала - это контур и форму своих губ. При этом она добавила, что нормально относится к пластическим операциям, хотя на себе их еще не пробовала.

"Пока ничего не колола. Мне 35 и я этим горжусь. Зубы тоже свои - рассказываю, ведь многие тоже спрашивают. У меня нижняя часть лица очень подвижная, потому время дать немного ботокса, скоро буду колоть", - добавила она.

Стоит отметить, что Кристина Горняк рассказывала раньше, что старается раньше ложиться спать и спать по 7-8 часов. Кроме того, она следит за тем, чтобы ее питание было сбалансированным. Также каждое утро она начинает с того, что пьет стакан воды с добавлением лимона.

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