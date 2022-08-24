На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила видео, на котором на территории уютного ЖК в Киеве ее старшие сыновья, катаясь на роликах, быстро везут коляску с младшим братиком. При этом жена телеведущего бежит за ними. А Григорию, который, судя по всему, снимает развлечения семейства на камеру, вообще приходится бежать спиной вперед.
Звездное семейство быстро отошло от ЧП с маленьким Сашей: несколько дней назад старшие сыновья Решетника решили поиграть с младшим, поднять его на руки, но не удержали. Тогда мальчик ранился.
"Веселые покатушки перед сном🌪", - лаконично подписала видео Кристина.
Поклонники в комментариях восхищаются дружной семьей и наконец поняли секрет безупречной фигуры жены телеведущего: "Обожаю вашу семью", "А у мамы спорт заодно 🔥", "Какие Вы забавные", "Как передвигается оператор?😂", "И у мамы классное кардио", "Христ, я теперь понимаю, откуда ты в такой красивой форме!", "Мама всегда будет в форме😄", "Сашулю не вытряхните из коляски", "А впереди бежит Григорий и снимает".
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Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.