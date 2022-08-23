Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила видео, в котором рассказала и показала, как проходила церемонии награждения Премии "Национальная легенда Украины".

Судя по кадрам, Наталья вместе с другими звездными гостями пришла в киевское метро, где проходила эта церемония при участии президента Украины. Там артистка встретилась со многими знаменитостями, среди которых Андрей Шевченко, Алексей Арестович, Даниэль Салем, Коля Серьга, Ольга Сумская, Монатик и другие. В виде Наташа в нарядном образе рассказала об этом мероприятии.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Счастлива почтить самых достойных! Ко Дню Независимости Премия "Национальная легенда Украины". Врачи, волонтеры, спасатели, железнодорожники, а также деятели культуры и искусств, спортсмены. Гордость наша. А рядом со мной ваш любимец – настоящая Легенда спорта Андрей Шевченко".

Напомним, "Все к лучшему": Лилия Ребрик написала заявление об увольнении с телеканала "Украина".

Как сообщала Politeka, "Гуляя по улицам…": Макс Барских рассказал, как изменился Киев с начала войны.

Также Politeka писала, что "Это то, что спасает": артисты "Квартал 95" подготовили особый концерт ко Дню Независимости, видео.