Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) с начала полномасштабного вторжения рф в Украину активно освещает события в стране, однако сам на родину не возвращается.

Жена артиста, певица Настя Каменских, недавно вернулась домой, а сам Потап живет за границей и не собирается ехать обратно в Киев. Продюсер игнорирует все вопросы о своем местожительстве, не дает интервью и блокирует поклонников, которые задают ему подобные вопросы.

В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил необычное поздравление с Днем Государственного флага Украины. Рэпер поделился видео об истории украинского флага, а также своими свежими "зарисовочками".

"В генетическом коде народа

Наша свобода, цвета

Желтые как лестница, цвета

Синие – как воды", - пишет Потап.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "Родненькие украинцы ❤️ С Днем Государственного Флага! Именно в это время мы начали понимать всю ценность нашего флага", "С Днем Государственного флага Украины! Так же поздравляю всех харьковчан с Днем города! Победа за нами !".

Настя Каменских также поделилась поздравительным постом, сопроводив его своей фотографией с флагом посреди поля. При этом снова звезде досталась порция критики: "Ездили в Россию, били поклоны, а теперь поздравляет. Лицемерно!".

Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко взбудоражил украинок "провокационным" видео.

Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.