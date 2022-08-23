Жена артиста, певица Настя Каменских, недавно вернулась домой, а сам Потап живет за границей и не собирается ехать обратно в Киев. Продюсер игнорирует все вопросы о своем местожительстве, не дает интервью и блокирует поклонников, которые задают ему подобные вопросы.
В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил необычное поздравление с Днем Государственного флага Украины. Рэпер поделился видео об истории украинского флага, а также своими свежими "зарисовочками".
"В генетическом коде народа
Наша свобода, цвета
Желтые как лестница, цвета
Синие – как воды", - пишет Потап.
Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "Родненькие украинцы ❤️ С Днем Государственного Флага! Именно в это время мы начали понимать всю ценность нашего флага", "С Днем Государственного флага Украины! Так же поздравляю всех харьковчан с Днем города! Победа за нами !".
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Настя Каменских также поделилась поздравительным постом, сопроводив его своей фотографией с флагом посреди поля. При этом снова звезде досталась порция критики: "Ездили в Россию, били поклоны, а теперь поздравляет. Лицемерно!".
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