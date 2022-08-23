Как пишет Politeka.net, ежедневно украинская актриса Ксения Мишина рассказывает о своей жизни, делится впечатлениями и удивляет информацией об отдыхе. Не боится артистка показаться резкой или самоуверенной - она честно показывает, если ее оскорбляют в сети и отвечает публично.

В этот раз тема каснулась ее ошибок во время диалогов на родном укринском языке. Поэтому Ксения решила ответить:

«Разрешите себе делать ошибки в жизни и станет легче! А вообще ничего идеального не приходит без ошибок. Иногда я очень быстро пишу и не успеваю исправлять, будьте добрее!» - посоветовала Ксения грубой женщине.

Второй комментатор поддержал Мишину и подметил, что даже во время работы филологом не стыдит никого за какие-то ошибки во время обучения человека, ведь так можно отбить всякое желание выучить родной язык.

Находясь на отдыхе, Ксения также решила показать, что не забывает об утренних ритуалах, старается поддерживать баланс и традиционно занимается медитацией.

«Мое каждое утро обязательно начинается с вакуума. Это очень полезное упражнение для вашего живота. Чтоб он был плоский, мышцы прокачанные, да и запуск системы с утра очень необходим. Уверена, что настоящая женственность развивается, когда ты все делаешь для себя» - высказалась Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина показала, какой бывает утром без макияжа и фотошопа